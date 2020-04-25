Tarsuslu gençlerden örnek davranış
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Tarsuslu gençlerden örnek davranış

Tarsuslu gençlerden örnek davranışMERSİN'in Tarsus İlçesinde 14 yıl önce eşini kaybeden 94 yaşındaki Ahmet Eyş'e yalnız yaşadığı evinde, mahallenin gençleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

25.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:00
Tarsuslu gençlerden örnek davranış

Tarsuslu gençlerden örnek davranış

MERSİN'in Tarsus İlçesinde 14 yıl önce eşini kaybeden 94 yaşındaki Ahmet Eyş'e yalnız yaşadığı evinde, mahallenin gençleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan ve yalnız bir hayat süren 5 çocuk sahibi Ahmet Eyş, evinin havlusunda otururken mahalle gençlerinin doğum günü pastası ile içeri girdiğini görünce hem sevindi hem hüzünlendi. 94 yaş günü pastasını üfleyen Eyş, duygulanarak 'bugünü unutamayacağım' diyerek gençlere teşekkür etti. Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara ve mahalle gençleri örnek bir davranışta bulunarak 'Evde kal gençlik sizinle' mesajı verdi.

Kaynak: DHA

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