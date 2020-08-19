Tarsus Ziraat Odasından anız yakılmaması uyarısı
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Tarsus Ziraat Odasından anız yakılmaması uyarısı

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Tarsus Ziraat Odasından anız yakılmaması uyarısı
19.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:38

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Avcı, yazılı açıklamasında anız yakılmasının, uzun vadede toprak verimliliğine ciddi zarar verdiğini kaydetti.

Özellikle yaz aylarında tarım alanlarında yakılan anızların daha da tehlikeli olduğunu aktaran Avcı, üreticilerin hem çevreye hem de toprağa verdiği zararı düşünerek anız yakmaktan kaçınmasını istedi.

Kaynak: AA

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