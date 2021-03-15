Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nu "Vahşi Kız" kazandı
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Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nu "Vahşi Kız" kazandı

15.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:08
Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nu

Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nu Müslüm Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Vahşi Kız" isimli at kazandı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nu Müslüm Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Vahşi Kız" isimli at kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve 4 yaş üzeri 6 İngiliz atının yarıştığı 1200 metrelik koşuda Seydi Akyıldırım'ın sahibi olduğu, Müslüm Çelik'in jokeyliğini yaptığı Vahşi Kız isimli at birinci geldi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, koşuda birinci gelen atın sahibi Seydi Akyıldırım'ı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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