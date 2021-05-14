Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, çiftçileri ziyaret etti
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Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, çiftçileri ziyaret etti

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, çiftçileri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tarlada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tarlada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti.

Avcı, ziyaretinde yaptığı açıklamada, tüm çiftçilerin gününü tebrik etti.

Üretimin önemine değinen Avcı, "Çiftçimizin nasırlı elleri ve alın teri bizim için bir servet değerindedir ve şu bir gerçektir ki Türkiye'nin geleceği çiftçimizin bereketli ve hünerli ellerindedir. Bu nedenle vatandaşlarımıza diyoruz ki 'Sizler evinizde kalmaya devam edin, biz sizler için tarlada üretmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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