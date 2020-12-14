Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı'dan planlı ekim önerisi

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, planlı ekim modeline geçilmesi gerektiğini belirtti.

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 1 milyon 100 bin dönümlük alanda ekim yapıldığını ve genel olarak tarım bitkileri ağırlıklı ürünlerin yetiştirildiğini söyledi.

Son zamanlarda kaliteli tarım alanlarına sert çekirdekli meyve ve narenciye ağaçlarının dikildiğini ifade eden Avcı, "Narenciye ve sert çekirdekli üretimi arttıkça, sebze üretimi düşmektedir. Bununla ilgili olarak Çukurova bölgemizde planlı ekim modeline en kısa süre içerisinde başlanmalıdır. Planlama yapılmadığı sürece sıkıntı yaşanacaktır. Şimdi her taraf kayısı, şeftali, limon ve diğer narenciye ağaçlarıyla dolmaya başlamıştır." diye konuştu.

Tarsus'un önemli üzüm üretimi yapılan yerlerden biri olduğunu belirten Avcı, son yıllarda bağların sökülerek yerlerine sert çekirdekli meyvelerin dikildiğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt