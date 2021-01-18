Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı'dan 2020 yılı değerlendirmesi
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Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı'dan 2020 yılı değerlendirmesi

18.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:54
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı'dan 2020 yılı değerlendirmesi

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 2020 yılını değerlendirdi ve yeni yıldan beklentilerini açıkladı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 2020 yılını değerlendirdi ve yeni yıldan beklentilerini açıkladı.

Avcı, Tarsus Ziraat Odası'nda düzenlediği toplantıda geçen yılın özellikle meyve üreticisi açısından çok iyi geçtiğini kaydetti.

Yaşanan salgın ve kuraklık döneminde tarımsal üretimin büyük önem kazandığını vurgulayan Avcı, bu süreçte en çok sıkıntıyı çeken kesimin küçük çiftçiler olduğunu ve bu anlamda desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Avcı, bu yılın üretim açısından çok iyi olacağına inandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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