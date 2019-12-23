Tarsus zabıtasında 'yaka kamerası' dönemi başladı

23.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:12

Tarsus Belediyesi zabıta ekiplerinin, bundan böyle görüntü ile birlikte ses kaydı yapabilen yaka kameraları ile görev yapacağı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek adına, yapılan denetim ve çalışmalarda yaşanacak aksaklıklarda karşılıklı olarak şikayete konu olacak hadiselerin aydınlatılması amacıyla temin edilen yaka kameralar, zabıta ekiplerine teslim edildi.



Alınan yaka kameralarının zabıta görevlilerine dağıtımı sırasında konuşan Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Bozan, "Zabıta Müdürlüğünde görevli tüm personelimizle vatandaşlarımıza 24 saat esasına göre hizmet edeceğiz. Yapacağımız bu görev esnasında yaka kameralarımız devrede olacak. Bu sayede zabıta ekiplerimiz şaibeye mahal bırakmadan şeffaf şekilde çalışmalarını yürütecekler. İlk etapta alınan 15 adet yaka kamerası ile çalışma ve denetimlerimizi kayıt altına alacağız. İleriki dönemlerde tüm ekiplerimiz görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameralı denetim sistemine geçerek, şeffaf denetim ve hizmet standardını yükseltmiş olacağız" dedi.



Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise zabıta ekiplerine yönelik yaptığı konuşmada, "Bazen insanların mutluluğu çok küçük şeylere bağlıdır. İnsanın bir tebessümü, bir güler yüzü karşıdaki insanı da çok etkiler. Bu nedenle yapacağınız görev sırasında sizlerden istediğimiz ilk şey budur. Meslek ahlakına belki de en fazla sahip çıkması gerekenler sizlersiniz. Sizler görevinizi bu kurallar çerçevesinde yapıyorsunuz. Ben hepinize çok güveniyorum. Yarın şu kentte yürüdüğünüz zaman herkesin düğmesini iliklediği, saygı duyduğu insanlar en başta sizler olmak zorundasınız" diye konuştu.



Zabıta biriminin, belediyelerin aynası olduğunu ifade eden Bozdoğan, "İnsanlar zabıtadan ne kadar memnun olursa, sizlerden ne kadar memnun olursa, belediyeden de o kadar memnun olur. Benim sizlerden beklentim hayli fazla. El birliği ile Tarsus'u yepyeni bir kent yapacağız. Sizlerin de gayreti ile Tarsus akıllı bir şehir olacak. Bu uygulama ile halkımızın huzur ve sükunu için 7/24 hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile şikayetlerin çözümleneceği şeffaf bir denetleme ortamı oluşturmak amacındayız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA