Tarsus'un tarihi konuşuldu

Tarsus'un kuruluşunun 151. yılı etkinlikleri kapsamında, ilçenin tarihine ışık tutmak amacıyla konferans düzenlendi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Edebiyat Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan, 'Tarihte bir başkent Tarsus' konusunda sunum yaparken, Arkeolog Hüseyin Adıbelli ise 'Tarsus'ta turizmin yeri, dün, uugün, yarın' konulu anlatım gerçekleştirdi.

Kaplan sunumunda, antik Tarsus'tan bahsederken, Tarsus'un konumu ve tarihçesi ile Tarsus'un hikayeleri hakkında bilgiler aktardı. Günümüze ulaşmış anıtlar hakkında anlatımlarda bulunan Kaplan, Tarsus orjinli, Tarsus'a ait ve Tarsus'ta ortaya çıkartılmış tarihi eserlerin dünyanın farklı yerlerinde veya ülkenin farklı müzelerinde sergilendiğini belirterek, 2017 yılında Keşbükü mevkiinde gerçekleştirilen keşif hakkında da anlatımlarda bulundu.

Arkeolog Hüseyin Adıbelli ise Tarsus'un, başka bir kentin sahip olmadığı kadar tarihi, kültürel zenginliklere ve geçmişe sahip bir kent olduğunun altını çizerken, Tarsus'ta turizmin gelişmesi için önce yerel yönetimlerin tarih konusunda duyarlı bir şekilde hareket etmesi ve bu konuda çalışma başlatması gerektiğini söyledi.

Din ve kültür turizminin Tarsus'un geleceğine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Adıbelli, "Kitle turizminin yerini artık kültür turizmi almıştır. Tarsus tarihi eserler ve kültürel yapısı bakımından kültür turizmine hitap edecek potansiyele sahip bir kenttir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA