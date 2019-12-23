Tarsus'un kurtuluşunun 98. yıl dönümüne doğru
Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında briç turnuvası düzenlendi.
23.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:04
Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında briç turnuvası düzenlendi.
Tarsus Belediyesince gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda biriç kulübü ve sporcu katıldı.
Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, etkinlikte turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.
Kaynak: AA