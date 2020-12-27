Tarsus'un Kurtuluş Günü sade bir törenle kutlandı

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı, pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Mersin'in Tarsus, ilçesi Kurtuluş Gününü kutluyor. Kurtuluş Günü dolayısıyla Tarsus Cumhuriyet Alanında tören düzenlendi. Törende, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Muharipler Gaziler Derneği ve Tarsus Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Başkan Haluk Bozdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Milli mücadelemizin şanlı günlerinden birisi olan ve her yıl büyük bir özenle kutladığımız 27 Aralık tarihi, Tarsus'umuz için olduğu kadar; ülkemizde yakılan Kuvayı Milliye ateşinin sönmemesi, ilelebet yanması ve ışıması için de büyük önem arz etmektedir. Aziz kahramanlarımızın canları pahasına verdikleri bu onurlu mücadele, öncelikli gururumuz ve dayanışma kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu'nun güneyinde işgal edilen şehirler arasında bulunan Tarsus'un, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Egemenlik verilmez, alınır" sözünün vücut bulduğu şehirlerden biri olduğunu kaydeden Bozdoğan, "Tarsus'umuz kentimizde egemen olan bu işgale karşı güçlü bir dayanışma sağlayarak büyük bir destana imza atmıştır. Halkımızın işgal kuvvetlerine karşı gösterdikleri eşsiz direniş neticesinde Fransızlar 27 Aralık 1921 yılında Tarsus'tan çekilmek zorunda kalmıştır. İşte bugün, '27 Aralık destanı 99 yıl önce yazıldı' derken, bir kentin, bir ulusun, bir özgürlük mücadelesinin tarihe altın harflerle yazılışını kutlamış oluyoruz" dedi.

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun yalnızca siyasi, askeri bir zafer değil; millet olabilmenin, tek bir amaç uğrunda örgütlenebilmenin; 99 yıl önce yoksulluk ve imkansızlıklarla direnebilmenin de şanlı zaferi olduğunu ifade eden Bozdoğan, "Bu milletin, vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini kendi şehrimizde, Tarsus'ta kutlamaktan ötürü onur duyuyorum. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken; 27 Aralık Kurtuluş Gününde bu toprakları bize emanet eden, ülkemizin tam bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygıyla anıyor, tüm Tarsuslu hemşehrilerimin 27 Aralık Kurtuluş Gününü kutluyorum" diye konuştu.

Törenin ardından Kaymakam Otçu, Başkan Bozdoğan ve protokol üyeleri Tarsus Şehitliğine giderek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp, dua okudular. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı