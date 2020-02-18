Tarsus'un hava kalitesi, ölçüm aracı ile tespit edilecek

18.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:38

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akdeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü ile Tarsus Belediyesi işbirliğinde Tarsus'un hava kalitesinin ölçümlerine başlandı.



Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir açıklama yaparak, ilçe genelinin hava kalite ölçümlerini yapmak üzere sabit istasyon yer tespiti ve seyyar mobil ölçüm aracı kurulumunun gerçekleştirildiğini bildirdi. Başkan Bozdoğan, "İlçe merkezinde 5 parametre ile hava kalite ölçümleri sürekli olarak kontrol edilecek. Bu sayede şehrimizin hava kalitesi konusunda bilgi sahibi olabileceğiz" dedi.



Bozdoğan, 15 gün sürecek ölçümlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'laboratuvar.cevre.gov.tr' internet adresinden vatandaşlar tarafından da takip edilebileceğini belirterek, mobil araçla yapılan ölçüm süresince sabit istasyon için gerekli altyapı ve kurulum çalışmalarına başlandığını söyledi.



Bakanlık Akdeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü ekiplerinin kurulum çalışmalarına Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA