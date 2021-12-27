Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlanıyor

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Cetvel Köprüsü üzerinde temsili milis kuvvetlerinin karşılanmasıyla başlayan törende protokol üyeleri ve vatandaşlar Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Tören Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Muharipler Gaziler Derneği ve Tarsus Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyelerinin Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, törende yaptığı konuşmada, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun yalnızca siyasi, askeri bir zafer değil, millet olabilmenin, tek bir amaç uğrunda örgütlenebilmenin 100 yıl önce yoksulluk ve imkansızlıklarla direnebilmenin de şanlı zaferi olduğunu ifade etti.

Törende, öğrenciler şiir okudu, Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi gösteri sundu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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