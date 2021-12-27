Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 yıllık süreçte Tarsus ticareti" konulu söyleşi düzenlendi.

Tarsus 100. Yıl Etkinlik Alanı'nda yapılan söyleşiye Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ve Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve bazı iş insanları katıldı.

Söyleşide Tarsus'un 100 yıllık süreçteki tarımı, sanayisi ve ticareti konuşuldu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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