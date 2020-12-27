Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
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Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

27.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:06
Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı.

Etkinlik kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Bozdoğan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Tarsus Şehitliğini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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