Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

27.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:14

Tarsus'un, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kuvay-i Milliye Meydanı'nda temsili milis kuvvetlerinin karşılanmasıyla başlayan törende protokol üyeleri ve vatandaşlar, Tarsus Şehitliği'ne yürüdü.

Şehitlerin mezarına karanfil bırakılıp dua edilmesinin ardından program Cumhuriyet Alanı'nda devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından yaptığı konuşmada, "Kurtuluş savaşında destan yazan atalarımız, işgalicilere karşı bu topraklar için yiğitçe mücadele vermişlerdir. Bizler de hep birlikte kardeşçe yaşayıp, bu güzel ve kadim toprakları koruyalım." dedi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Yüksel Otcu da konuşmasında Tarsus'un, işgale karşı büyük bir direniş ve destana imza attığını vurguladı.

Programda halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kaynak: AA