Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıyayla ilçesinde ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye tablet desteğinde bulundu. TSO Başkanı Koçak, eğitime desteklerinin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıyayla ilçesinde ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.

TSO'dan yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere tabletler, TSO Başkanı Ruhi Koçak, yönetim kurulu üyesi Kubilay Hıdıroğlu tarafından, Çamlıyayla Kaymakamı Ferhat Altay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSO Başkanı Koçak, eğitime desteklerinin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan