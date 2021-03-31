Tarsus Ticaret Borsasından emekli olan personele teşekkür plaketi

Tarsus Ticaret Borsası emekli olan Muhasebe Memuru Serdal Özkardeşler ve tescil memuru Cumali Erdoğan'a teşekkür plaketi verdi.

Tarsus Ticaret Borsası emekli olan Muhasebe Memuru Serdal Özkardeşler ve tescil memuru Cumali Erdoğan'a teşekkür plaketi verdi.

Tarsus Ticaret Borsası Başkan Murat Kaya, meclis toplantısında düzenlenen törende, "Uzun yıllar borsamıza hizmet veren alın teriyle görev yapan ve borsayı en iyi şekilde temsil etmek adına çalışma yürüten arkadaşlarımızı emekli olmalarından dolayı kutluyorum. Emeğiniz büyük. Şimdi dinlenme zamanı. Yeni bir hayatın başlangıcındasınız. Sevdiklerinizle, ailenizle daha fazla vakit geçireceksiniz. Sizlere emeklilik hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından emekliye ayrılan Serdal Özkardeşler ve Cumali Erdoğan'a Borsa Meclis Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt