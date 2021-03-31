Tarsus Ticaret Borsasından emekli olan personele teşekkür plaketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus Ticaret Borsasından emekli olan personele teşekkür plaketi

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus Ticaret Borsasından emekli olan personele teşekkür plaketi

Tarsus Ticaret Borsası emekli olan Muhasebe Memuru Serdal Özkardeşler ve tescil memuru Cumali Erdoğan'a teşekkür plaketi verdi.

Tarsus Ticaret Borsası emekli olan Muhasebe Memuru Serdal Özkardeşler ve tescil memuru Cumali Erdoğan'a teşekkür plaketi verdi.

Tarsus Ticaret Borsası Başkan Murat Kaya, meclis toplantısında düzenlenen törende, "Uzun yıllar borsamıza hizmet veren alın teriyle görev yapan ve borsayı en iyi şekilde temsil etmek adına çalışma yürüten arkadaşlarımızı emekli olmalarından dolayı kutluyorum. Emeğiniz büyük. Şimdi dinlenme zamanı. Yeni bir hayatın başlangıcındasınız. Sevdiklerinizle, ailenizle daha fazla vakit geçireceksiniz. Sizlere emeklilik hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından emekliye ayrılan Serdal Özkardeşler ve Cumali Erdoğan'a Borsa Meclis Başkanı İsmail Hakkı Ekincioğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Ali İhsan Su Erkan Kandemir Binali Yıldırım
Magazin Hazal Kaya Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus Ticaret Borsasından emekli olan personele teşekkür plaketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 20:12:01. #1.16#
title