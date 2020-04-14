Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya: "Tarımda üretim artmalı" Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), tarım sektörünün stratejik önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirterek, üretimin arttırılması gerektiğini belirtti.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), tarım sektörünün stratejik önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirterek, üretimin arttırılması gerektiğini belirtti.

Kaya, yazılı açıklamasında, salgın sürecinde, gıda ve beslenmenin öneminin yeniden ortaya çıktığını bildirdi.

Tarım sektörünün stratejik öneminin bir kez daha gündeme geldiğini kaydeden Kaya, "Bugün tarımı ihmal eden bazı ülkelerin geleceklerini nasıl tehlikeye attıklarını hep birlikte izliyoruz. Sağlıklı beslenmek için gıdanın, gıda temini için de tarımsal üretimin artırılarak devam etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaya, kötü senaryolara karşı sektörün devamı açısından hazırlık yapılması gerektiğini anlatarak, "Her türlü tarımsal üretimin desteklenmesi gerekiyor. Kendimize yetecek kadar gıda ürününü sağladıktan sonra kalan ürünleri ihracatta kullanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA