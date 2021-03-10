Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya suyun önemine dikkat çekti

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, iklim değişikliği ve suda tasarruf yapılmaması nedeniyle su kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çekti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirterek, "İklim değişikliğinin sonucu olarak karşımıza üretim maliyetlerindeki artış karşımıza çıkıyor ve doğal olarak gıda fiyatlarına yansıyacak maliyetler bunlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tarımda iklim değişikliğine göre hazırlık yapması ve önlemler alması gerektiğine dikkat çeken Kaya, "Su ve gıda israfını kesinlikle önlememiz lazım. Yani bir günde Türkiye'de bugün milyonlarca ekmek çöpe atılıyor. Bildiğim kadarıyla en son rakam altı milyondu. Günlük gıda israfının boyutları göründüğü üzere korkunç vaziyette. Dolayısıyla bunlara mutlaka bir çözüm bulmak zorundayız. Ama su hayattır, su çok önemli. 2020 yılı tarım ve gıdada yapılması gerekenleri bir kez daha düşünmemizi sağladı. Bunların dışında kaliteli, yüksek verimli ürünleri elde etmemiz gerektiğini ve değişen iklim koşullarında suyu tasarruflu VE en gerçekçi bir şekilde israf etmeden kullanmak zorunda olduğumuzu bize gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt