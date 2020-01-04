Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya: "Gelecek için daha da umutlanıyoruz"

04.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:48

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, iş dünyası olarak ülke geleceğine umutla baktıklarını belirtti.

Kaya, 2020'de yaptıkları ilk toplantıdaki konuşmasında, resmi verilerin, ekonomide toparlanma olduğunu gösterdiğini aktardı.

Ekonomik büyüme için üretimin önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "Böyle bir ortamda, daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız. Türkiye ancak böyle büyük ve güçlü bir ülke olabilir. Bu güçlü iradeyi ülke yönetiminde görüyoruz ve gelecek için daha da umutlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA