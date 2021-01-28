Tarsus Ticaret Borsası, 2020'de son 5 yılın işlem hacmi rekorunu kırdı
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Tarsus Ticaret Borsası, 2020'de son 5 yılın işlem hacmi rekorunu kırdı

28.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:32
Tarsus Ticaret Borsası, 2020'de son 5 yılın işlem hacmi rekorunu kırdı

Tarsus Ticaret Borsasının, 2020 yılında 5,4 milyar liralık işlem hacmiyle son 5 yılın en yüksek işlem hacmi rakamına ulaştığı bildirildi.

Tarsus Ticaret Borsasının, 2020 yılında 5,4 milyar liralık işlem hacmiyle son 5 yılın en yüksek işlem hacmi rakamına ulaştığı bildirildi.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, yazılı açıklamasında, tarım sektörünün salgın döneminde de üretime devam etmesinin borsanın işlem hacmine de olumlu yansıdığını belirtti.

Geçen seneki rakamlarla ilgili bilgi veren Kaya, "2020 yılında Tarsus'un tarımsal işlem hacmi 5,4 milyar liraya ulaştı. 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5'lik artış yaşandı ve bugüne kadar toplam işlem sayısında en yüksek işlem hacmini gerçekleştirerek rekor kırdık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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