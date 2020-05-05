Tarsus'tan Rusya'ya dolmalık biber ihracatı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 40 bin dönüm alanda üretilen dolmalık biberlerin büyük bölümü Rusya'ya ihraç ediliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 40 bin dönüm alanda üretilen dolmalık biberlerin büyük bölümü Rusya'ya ihraç ediliyor.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir tarım bölgesi olduğunu söyledi.

Yetişen ürünlerin kalitesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Avcı, "Tarsus'ta 40 bin dönümlük alanda üretim yapılıyor. Bu üretimin yarısı Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere satılıyor." dedi.

Kaynak: AA