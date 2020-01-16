Tarsus'tan CİMER'e 2 bin 33 başvuru yapıldı

16.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:58

Tarsus'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 2019 yılında 2 bin 33 başvuru yapıldığı bildirildi.

Tarsus Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz yıl içinde CİMER'e yapılan başvurular hakkında bilgi paylaşıldı.

CİMER'e 2019 yılında başvuruların 103'ünün ihbar, 891'inin şikayet, 45'inin bilgi edinme, 26'sının öneri ve 968'inin ise talep olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA