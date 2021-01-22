Tarsus'tan 2020 yılında CİMER'e 9 binden fazla başvuru yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) geçen yıl 9 bin 3 başvuru yapıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, başvuruların 148'i ihbar, 2 bin 7'si şikayet, 194'ü bilgi edinme, 101'i görüş öneri, 6 bin 532'si istek ve 21'i diğer talepler olduğu belirtildi.

Toplam başvuru, 9 bin 3 olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan