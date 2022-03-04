Tarsus'taki uygulamalarda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde şubat ayı içerisinde yapılan denetimlerde, 74 şüpheli gözaltına alınırken, 11 ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus genelinde yapılan operasyonlar, denetlemeler ve uygulamalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, KOM Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği tarafından ev, işyeri ve araç olmak üzere toplam 41 operasyon yapılarak 74 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon ve denetimlerde 11 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 313 fişek, 7 kesici alet, 545 gram uyuşturucu madde, 212 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 13.900 TL sahte para, 600 litre kaçak akaryakıt, 9.5 litre kaçak alkol, 8 çalıntı motosiklet, 8 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Aynı dönemde 28 bin 64 şahsın GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 63 şahıs yakalandı, 42'si tutuklandı. Ayrıca 5 bin 476 araç kontrol edilirken, 870 araca 884 bin 600 TL cezai işlem uygulandı, 64 araç trafikten men edildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa