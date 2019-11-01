Tarsus'taki kamu arazisinden nar çaldıkları iddiasıyla 3 kişiye gözaltı

Tarsus'taki kamu arazisinden nar çaldıkları iddiasıyla 3 kişiye gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kamu arazisinden yaklaşık 1 ton nar çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

01.11.2019 16:36
Tarsus'taki kamu arazisinden nar çaldıkları iddiasıyla 3 kişiye gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kamu arazisinden yaklaşık 1 ton nar çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı çevresindeki kamu arazisinden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, bir traktörü durdurarak yaptıkları incelemelerinde, aracın römorkunda yaklaşık 1 ton nar buldu.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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