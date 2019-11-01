Tarsus'taki kamu arazisinden nar çaldıkları iddiasıyla 3 kişiye gözaltı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki kamu arazisinden yaklaşık 1 ton nar çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki kamu arazisinden yaklaşık 1 ton nar çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı çevresindeki kamu arazisinden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, bir traktörü durdurarak yaptıkları incelemelerinde, aracın römorkunda yaklaşık 1 ton nar buldu.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.