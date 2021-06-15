Büyükşehir'den Tarsus Halitağa-Egemen Grup Yolunda Çalışma
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Büyükşehir'den Tarsus Halitağa-Egemen Grup Yolunda Çalışma

Büyükşehir'den Tarsus Halitağa-Egemen Grup Yolunda Çalışma
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kent merkezinde birçok cadde ve bulvar üzerinde kaldırım, refüj ve yol yenileme çalışması yürüten Büyükşehir, bir taraftan da havanın ısınmasıyla birlikte mahalle grup yollarında da uzun...

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kent merkezinde birçok cadde ve bulvar üzerinde kaldırım, refüj ve yol yenileme çalışması yürüten Büyükşehir, bir taraftan da havanın ısınmasıyla birlikte mahalle grup yollarında da uzun yıllardır süregelen problemleri ortadan kaldırıyor. Tarsus'un ova bölgesinde yaklaşık 10 mahalleyi birbirine bağlayan 22 kilometrelik yolda çalışma yürüten ekipler, mevcut yolda yıllardır zorluk yaşayan vatandaşların çilesini sona erdirecek.

22 kilometrelik yol yenileniyor

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol asfalt birimi ekipleri, Tarsus'un ova bölgesinde yer alan ve geniş arazilerinde tarım ürünleri yetiştirilen Halitağa, Akarsu, Kelahmet ve Egemen grup yolunda yenileme çalışması yürütüyor. Uzun yıllardır geniş kapsamlı yol yenileme faaliyeti gerçekleştirilmemiş olan söz konusu 22 kilometrelik yol üzerinde zemin revize ile düzenleme ve kenarında ıslah çalışması uygulayan ekipler, kombi araçlarıyla zemin yenileme işlemini yerine getiriyor.

"Grup yollarımız 5-6 senedir çok kötü durumdaydı, çilemiz sona eriyor"

Halitağa Mahalle Muhtarı Murat Zorlu, mevcut yolda daha önce kazaların meydana geldiğini, uzun yıllar sonra yol çalışması gerçekleştirildiğini için çok memnun olduğunu ifade etti. Zorlu, "Grup yollarımız 5-6 senedir çok kötü durumdaydı. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız duyarlı oldu. Çünkü burası aşağı yukarı 8-10 köyü birbirine bağlayan yoldur. Hasat dönemi, mısır biçimi, buğday biçimi, karpuzdu kavundu, sebzeydi… Hatta bu şu mevkide araç uçmuştu. İki kişiyi camı kırarak kurtardık. 5-6 senelik hasretimiz, çilemiz sona eriyor. Ellerine, kollarına sağlık" dedi.

Yolun zemininde ciddi yıpranmalar olduğunu ve artık kullanımının zorlaştığını söyleyen Akarsu Mahalle Muhtarı Engin Elmacı, "Bizim bu grup yolu 5-6 senedir kullanılmayan duruma düşmüştü. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik. O da dileğimizi kabul etti, çalışmaları başlattı. Vahap Başkanımıza, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 15. 6. 2021 09: 44: 28

Büyükşehir'den Tarsus Halitağa-Egemen Grup Yolunda Çalışma
Büyükşehir'den Tarsus Halitağa-Egemen Grup Yolunda Çalışma

Kaynak: Habermetre

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