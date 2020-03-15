Tarsus'taki cinayet zanlıları Mersin'de yakalandı
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Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Tarsus'taki cinayet zanlıları Mersin'de yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

15.03.2020 21:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:15
Tarsus'taki cinayet zanlıları Mersin'de yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 17 Şubat tarihinde Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi Mehmetçik Parkı yanında bulunan erkek kuaförü önünde, Hadi İncirligöz (40) adlı şahsın otomobilden pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin Mersin'de olduğu bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, cinayet zanlısı oldukları belirlenen Uğurcan Ö. (26) ile Mert. Ö. (23), Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ayrıca zanlılardan Mert Ö.'nün başka suçlardan hakkında 14 yıl 13 ay 5 gün, Uğurcan Ö.'nün ise 5 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.


Öte yandan, aynı olayla ilgili olarak 19 Şubat tarihinde Mustafa Y. adlı şüphelinin ise Konya'da yakalandıktan sonra tutuklandığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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