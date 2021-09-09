Tarsus'taki 1 kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus'taki 1 kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

Tarsus'taki 1 kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu yanında meydana geldi. Ahmet Ç. (29) isimli şahsın 9 yerinde bıçaklanması ile ilgili polis çalışma başlattı. Geniş çaplı operasyon başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ortak çalışmasında, olaya karıştığı iddia edilen U.T. (20), A.T. (19) ve İ.Ö. (18) adlı kişileri Mersin'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralanan Ahmet Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

Tarsus'taki 1 kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu
Son dakika! Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
Son dakika! Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Gülben Ergen Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Marcao Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tarsus'taki 1 kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 08:58:13. #1.16#

title