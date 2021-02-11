Tarsus'ta zincirleme kaza: 3 yaralı
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Tarsus'ta zincirleme kaza: 3 yaralı

11.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:40
Tarsus'ta zincirleme kaza: 3 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 AEP 642 plakalı plastik yüklü kamyon, yolcu almak için yol kenarında duran B.T. yönetimindeki 33 NS 168 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Arkadan gelen M.E. yönetimindeki 33 R 2462 plakalı kamyonet de kazaya karıştı. Zincirleme kazada kamyonet sürücüsü M.E. ile midibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Tarsus'ta zincirleme kaza: 3 yaralı
Tarsus'ta zincirleme kaza: 3 yaralı
Tarsus'ta zincirleme kaza: 3 yaralı
Tarsus'ta zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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