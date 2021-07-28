Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın (2)

Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Tarsus ilçesinde 100 dönümlük zeytin bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 dönümlük zeytin bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 69 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Prens William Bülent Serttaş
Spor Aytaç Kara Serdar Aziz Sergen Yalçın Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:06:37. #1.14#

title