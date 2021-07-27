Tarsus'ta yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
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Tarsus'ta yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

Tarsus'ta yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çalışmaları yerinde inceledi.

Nüfus ve araç yoğunluğunu dikkate alarak ilçeye bağlı 180 mahallede vatandaşların ulaşım ağını konforlu hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Bozdoğan, çalışmalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli hareket ettiklerini belirtti.

Tarsus'ta yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
Tarsus'ta yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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