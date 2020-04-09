Tarsus'ta yıldırım caminin minaresine isabet etti Mersin'in Tarsus ilçesinde yıldırım caminin minaresine isabet etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıldırım caminin minaresine isabet etti.

İlçede öğle saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak sırasında, Çakırlı Mahallesi'ndeki Çakırlı Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minarede kısmen hasar oluşurken, buradan kopan taşlar nedeniyle caminin elektrik tesisatı, klima üniteleri ve saçakları zarar gördü. Yaralananın olmadığı olay sırasında mahalle sakinleri endişe ve korku yaşadı. - MERSİN

Kaynak: İHA