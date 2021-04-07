Tarsus'ta yerli yer fıstığı çeşidi Ayşehanım'ın deneme ekimi gerçekleştirildi

Tarsus Belediyesi'nce Kulak Mahallesi'nde yerli yer fıstığı çeşidi olan Ayşehanım'ın ilk deneme ekimi yapıldı.

Tarsus Belediyesi'nce Kulak Mahallesi'nde yerli yer fıstığı çeşidi olan Ayşehanım'ın ilk deneme ekimi yapıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce geliştirilen Ayşehanım'ın 10 dekarlık alana deneme ekimi yapıldığını belirterek, yapılan ekimle hem çiftçilere destek olmak hem de yerli ve milli tohuma teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ekilen Ayşehanım çeşidinden verim alınması halinde tüm ilçe genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini dile getiren Bozdoğan, çiftçilerin yerli ve milli tohum kullanmalarının ülke tarımı için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt