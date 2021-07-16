Tarsus'ta yerli ve milli ayçiçeği hasat edildi

Tarsus Belediyesinin, bir vatandaşın tarlasına ektiği ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

Tarsus Belediyesinin, bir vatandaşın tarlasına ektiği ayçiçeğinin hasadı yapıldı. Böylece yerli ve milli bir tohum türü daha çiftçiyle buluşturulmuş oldu.

Mersin 'in Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım alanında uzman kuruluşlarla işbirliği içinde yapılan projeler meyvelerini vermeye devam ediyor. Tarsus Belediyesinin, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında toprakla buluşturulan ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

Proje kapsamında, yerli ve milli ayçiçeği tohumu çeşidi olan Adasun21 çeşidi her bir dekara 400 gram olacak şekilde, Damlama Mahallesinde çiftçi İbrahim Kılıç'ın 8 dekarlık arazisine ekilmişti. O ayçiçekleri hasat edildi. Hasat sonunda 350 kilogram ürün elde edildi.

"Önümüzdeki dönemde bin dönümden daha fazla ekili alanlar oluşturacağız"

Hasada katılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ısrarla yerli ve milli tohum vurgusu yaptıklarını, gerçek milliyetçiliğin yerli ve milli tohuma sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Bozdoğan, "Ata tohumunun bugün bu ülkede ne kadar önemli olduğunu gün geçtikçe insanlarımız, özellikle de çiftçilerimiz çok iyi anlıyor. Bu ülkede bir şeylerin elbette değişmesi gerekiyor. Tarım alanında bu kadar ciddi potansiyele sahip Tarsus, tarımı tam yaptığı zaman gerçek sanayiyi de ortaya koymuş olacağız. Daha önce 22 tane fabrikamızı kaybettik ama bundan sonraki süreçte artık kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ve öyle bir şansımız da yok. Mutlaka tarımda en iyisi olup sanayi hamlelerini de o şekilde geliştirirsek Tarsus adına tarım alanında birçok şeyi başarmış olacağız. Önümüzdeki dönemde bin dönümden daha fazla ekili alanlar oluşturacağız. Ben çiftçilerimize güveniyorum. Onların desteklenmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onların zarar etme gibi durumları asla yok. Bugün toprak analizlerini çok rahat yapabildiğimiz bir belediyemiz var. Bu kadar bir güce sahipler artık. Şundan emin olsunlar ki, çiftçimizin yanındayız ve sonuna kadar yanında da olacağız" dedi.

Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlar Bitkiler Birimi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil de "Ekimi hep birlikte yapmıştık. Bugün de bunu hasat etmenin mutluluğuna eriştik" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı