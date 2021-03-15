Tarsus'ta yerli tohumla ekilen ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarsus'ta yerli tohumla ekilen ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı

15.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
Tarsus'ta yerli tohumla ekilen ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı

Tarsus'ta yerli tohumla ekimi yapılan ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı.

Tarsus'ta yerli tohumla ekimi yapılan ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ballıca Mahallesi'nde 4 ay önce "Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla ekmeklik buğday ekiminin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada yapılan demonstrasyon çalışması kapsamında 7 dekarlık alanda ekimi yapılan Tekfen 1013, Tekfen 1016 ve Toros 1003 ekmeklik buğday çeşitlerin gelişim kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Hülya Avşar Birol Güven Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus'ta yerli tohumla ekilen ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:08:59. #1.14#
title