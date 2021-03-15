Tarsus'ta yerli tohumla ekilen ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı
15.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
Tarsus'ta yerli tohumla ekimi yapılan ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı.
Tarsus'ta yerli tohumla ekimi yapılan ekmeklik buğdayın gelişim kontrolü yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ballıca Mahallesi'nde 4 ay önce "Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla ekmeklik buğday ekiminin yapıldığı bildirildi.
Açıklamada yapılan demonstrasyon çalışması kapsamında 7 dekarlık alanda ekimi yapılan Tekfen 1013, Tekfen 1016 ve Toros 1003 ekmeklik buğday çeşitlerin gelişim kontrollerinin yapıldığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan