Tarsus'ta yeni kurulan mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni kurulan Atatürk Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimini Kubilay Hıdıroğlu kazandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni kurulan Atatürk Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimini Kubilay Hıdıroğlu kazandı.
Yeni kurulan mahallenin muhtarını belirlemek için seçmenler, Rasim Dokur Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.
Seçimler sonucunda kullanılan 2 bin 340 oydan 422'sini alan Kubilay Hıdıroğlu muhtarlık seçimini kazandı.???????
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel