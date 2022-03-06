Tarsus'ta yeni kurulan mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Haberler

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Tarsus'ta yeni kurulan mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Tarsus'ta yeni kurulan mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni kurulan Atatürk Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimini Kubilay Hıdıroğlu kazandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni kurulan Atatürk Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimini Kubilay Hıdıroğlu kazandı.

Yeni kurulan mahallenin muhtarını belirlemek için seçmenler, Rasim Dokur Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.

Seçimler sonucunda kullanılan 2 bin 340 oydan 422'sini alan Kubilay Hıdıroğlu muhtarlık seçimini kazandı.???????

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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