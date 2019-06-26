Tarsus'ta yeni arpa çeşitleri çalışması

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni arpa çeşitlerinin tanıtımına yönelik toplantı düzenlendi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan proje kapsamında Tarsus Ticaret Borsasında toplantı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında, üç yeni arpa çeşidinin ıslah edildiği ve tescil işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Projenin önemine vurgu yapan Erdoğan, yeni arpa çeşitlerinin barındırdığı değerleri anlattı.

Toplantıya Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal da katıldı.

Kaynak: AA