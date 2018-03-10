Tarsus'ta Yaşam Boyu Spor Merkezi Açıldı

Tarsus Belediyesi tarafından yapılan Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke Yaşam Boyu Spor Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Hakkari Çukurca'da 23 Ekim 2017'de şehit olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin adının verildiği Yaşam Boyu Spor Merkezi, Yeşil Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenle açıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, açılışta yaptığı konuşmada, şehitlik makamının cennetle müjdelenen insanlara nasip olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Başkan Can, şöyle konuştu:

"Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mücadele ediyor. Bu mücadele normal bir mücadele değil. Ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için ölüm kalım savaşı veriliyor. Allah silahlı kuvvetlerimizi muzaffer eylesin. Askerlerimizin, polislerimizin ayağına taş değdirmesin. Onların yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise, yaşam boyu spor merkezine şehit adının verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin annesi Aydanur Köreke de, oğlunun sevgi ve saygı dolu bir insan olduğunu, hayatı boyunca spor ve eğitimi çok sevdiğini söyledi.

Şehidin eşi Esmanur Cengiz Köreke, eşinin isminin böyle bir merkeze verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ozan'ı anlatmak ne 1 saate, ne 10 güne sığmaz. Onun kadar anlayışlı, vefalı, yorulmak bilmeyen, sevgi, saygı dolu, bir insan daha gerçekten tanımadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İsminin yaşatılmasına vesile olduğunuz için." diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.