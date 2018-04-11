Tarsus'ta Yasak Avlanmaya Geçit Yok
Mersin'in Tarsus ilçesinde, serpme ağ ile avlandıkları tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, serpme ağ ile avlandıkları tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Irmağı kıyısında rutin kontrollerini yapan Tarsus Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, yasak olan serpme ağ yöntemiyle balık tutan 2 kişiyi tespit etti.
Şüpheliler hakkında tutanak tutulurken, el konulan ağlar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.