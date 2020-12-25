Tarsus'ta yapımı süren toplu konutlar haziran ayı sahiplerine teslim edilecek
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Tarsus'ta yapımı süren toplu konutlar haziran ayı sahiplerine teslim edilecek

25.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:29
Tarsus'ta yapımı süren toplu konutlar haziran ayı sahiplerine teslim edilecek

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede yapımı süren toplu konut projesi kapsamında dairelerin 30 Haziran 2021'de hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede yapımı süren toplu konut projesi kapsamında dairelerin 30 Haziran 2021'de hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Belediyen yapılan açıklaya göre, Bozdoğan başkanlığında gerçekleşen Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında toplu konut projesine ilişkin son durum hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Bozdoğan, toplu konut projesinde haksız yere eleştirilere maruz kaldıklarını belirterek, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini ifade etti.

Proje kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Bozdoğan, 30 Haziran 2021'de inşaatı tamamlanacak dairelerin hak sahiplerine teslim edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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