Tarsus'ta yankesicilik iddiası: 1 gözaltı

Tarsus ilçesinde bir kişinin cep telefonunu yankesicilik suretiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus ilçesinde bir kişinin cep telefonunu yankesicilik suretiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İsmet Paşa Mahallesi Tarsus Devlet Hastanesi yanında şüpheli bir kadın, vatandaşın cebinden cep telefonunu alarak kaçmaya başladı.

KIsa sürede polis tarafından yakalanan ve adının K.O. (26) olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan