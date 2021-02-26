Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
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Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

26.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:59
Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

KİMLİKLERİ BELLİ OLDUMersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeşin 4 yaşındaki Ahmet ile 3 yaşındaki Mehmet Kuytul olduğu belirtildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeşin 4 yaşındaki Ahmet ile 3 yaşındaki Mehmet Kuytul olduğu belirtildi. Kardeşlerden geriye babaları Tuncay Kuytul'un kucağında çekilen görüntüleri kaldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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