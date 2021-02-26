Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

KİMLİKLERİ BELLİ OLDUMersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeşin 4 yaşındaki Ahmet ile 3 yaşındaki Mehmet Kuytul olduğu belirtildi.