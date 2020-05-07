Tarsus'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
07.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:14
Mersin'in Tarsus ilçesinde, haber alınamayan 66 yaşındaki kadının evinde öldüğü belirlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, haber alınamayan 66 yaşındaki kadının evinde öldüğü belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Leyla Karaağaç'tan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Polisin, evin kapısının kilitli olduğunu belirlemesi üzerine itfaiye ekiplerince balkon kapısı kırılarak içeriye girildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karağaç'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA