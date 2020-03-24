Tarsus'ta "Vefa Koordinasyon Grubu" ekipleri vatandaşların taleplerini karşılıyor Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Kaymakamlık öncülüğünde çeşitli kurumların ve vakıfların katılımıyla oluşurulan grubun 144 personeli, günün her saatinde vatandaşlardan gelen talepleri dinliyor.

Ekipler, gıda ve ilaç gibi ihtiyaçları karşıladıktan sonra vatandaşlara ulaştırıyor.

Uygulamanın başladığı günden itibaren 100 kişinin ihtiyaçları karşılandı.

Tarsus Belediyesi ekipleri de 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara günlük yemek ulaştırmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yemeklerin, ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına kadar götürüldüğünü belirtti.

Öte yandan, ilçedeki bir fırın da evinden çıkamayan vatandaşlara her gün ücretsiz 100 pide gönderiyor.

Kaynak: AA