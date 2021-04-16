Tarsus'ta vatandaşlardan çömlekçilik kursuna yoğun ilgi gösteriyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğiyle açılan çömlekçilik kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğiyle açılan çömlekçilik kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, AA muhabirine, çömlekçiliğin kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında olduğunu söyledi.

Gürsoy, kurslarla bu mesleği yaşatmak istediklerini belirtti.

Çömlek ustası Eyüp Makal da unutulmaya yüz tutmuş mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.

Kursiyerlerden Behiye Makal ise yok olmaya yüz tutmuş bir mesleğe hayat verdikleri için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Makal, böyle bir mesleğin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt