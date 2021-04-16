Tarsus'ta vatandaşlardan çömlekçilik kursuna yoğun ilgi gösteriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus'ta vatandaşlardan çömlekçilik kursuna yoğun ilgi gösteriyor

Tarsus'ta vatandaşlardan çömlekçilik kursuna yoğun ilgi gösteriyor
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğiyle açılan çömlekçilik kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğiyle açılan çömlekçilik kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, AA muhabirine, çömlekçiliğin kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında olduğunu söyledi.

Gürsoy, kurslarla bu mesleği yaşatmak istediklerini belirtti.

Çömlek ustası Eyüp Makal da unutulmaya yüz tutmuş mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.

Kursiyerlerden Behiye Makal ise yok olmaya yüz tutmuş bir mesleğe hayat verdikleri için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Makal, böyle bir mesleğin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Mario Draghi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Şeyma Subaşı Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarsus'ta vatandaşlardan çömlekçilik kursuna yoğun ilgi gösteriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:46:12. #1.16#

title