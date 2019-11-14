Tarsus'ta vatandaşlara tuz kullanımı uyarısı
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Tarsus'ta vatandaşlara tuz kullanımı uyarısı

Tarsus Belediyesi tuz tüketimini azaltmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.

14.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:40
Tarsus'ta vatandaşlara tuz kullanımı uyarısı

tuz tüketimini azaltmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Tarsus Belediyesi Sagˆlık I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri ilçede fazla tuz tüketiminin zararlarını anlatmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda vatandaşlar bilgilendirildi.

Belediye Başkanı Haluk , yaptığı açıklamada, tuzun fazla kullanılmasının çok ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirtti.

Vatandaşların bu konuda dikkatli olmasına değinen Bozdoğan, çalışma kapsamında ilçedeki işletmelere daha az tuz tüketimi noktasında uyarıda bulunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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