Tarsus'ta vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik hizmeti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tarsus'ta vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik hizmeti - Haberler
Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Güncel

Tarsus'ta vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik hizmeti

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Tarsus'ta başlayan çalışmalar kapsamında, vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik dağıtılmaya başlandı.

02.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:03
Tarsus'ta vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik hizmeti

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Tarsus'ta başlayan çalışmalar kapsamında, vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik dağıtılmaya başlandı.

Kendi imkanlarıyla maske ve dezenfektan üretimi yapan Tarsus Belediyesi, kaymakamlıktan alınan liste dahilinde ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlara gıda malzemesi, eldiven, maske ve dezenfektan dağıtımı yapmaya başladı. Ayrıca ekipler ilçede bulunan hastanelerde doktorlara ve yardımcı sağlık personeline, tüm aile sağlık merkezlerine koruyucu gözlük, tulum, maske ve dezenfektan dağıttı. Bu uygulamaya ilçede bulunan tüm eczaneleri de dahil eden Tarsus Belediyesi, 25. Bölge Mersin Eczacılar Odası Tarsus Temsilciliğine tüm eczanelere dağıtılmak üzere koruyucu gözlük, dezenfektan, maske ve eldivenleri teslim etti.

Kovid-19 salgınının önüne geçme çalışmaları kapsamında, işi sıkı tutan Başkan Haluk Bozdoğan, temizlik müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının kesintiye uğramadan yürütülmesi için gereken tüm adımları da attı. Dışarıdan temin edilen çok sayıda holder vasıtasıyla 7/24 şehri ilaçlatan Bozdoğan, halkın kabalık olduğu bölgelerde, hastanelerde, PTT ve bankaların önlerine stantlar yerleştirip vatandaşlara maske dağıttırırken, stantlarda bulunan dezenfektan ile ellerini hijyen hale getirmelerine olanak tanıyor. Virüse maruz kalmamanın tek çaresinin, zorunlu olmadıkça evden çıkmamak olduğunun altını çizen Bozdoğan, "Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz evlerinde kalsınlar biz sahada onlar için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz" dedi.

Bozdoğan, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerinin müjdesini vererek, alzheimer ve demans hastaları ile birlikte tespitini yaptıkları bakıma muhtaç 65 yaş üzeri olan vatandaşlara, acil durumlarda kullanabilecekleri üzerinde panik butonu bulunan 'akıllı bileklik' dağıtmaya başladıklarını bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Büyükçekmece'de tepki çeken partiyi düzenleyen işletmeci konuştu Haberler
Büyükçekmece'de tepki çeken partiyi düzenleyen işletmeci konuştu
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri Haberler
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Haberler
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı, yüreklere dokundu
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park...
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Dilan Çıtak Acun Ilıcalı
Spor Falcao Tamer Tuna Rüştü Reçber Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Avrupa İngiltere Türk Lirası
Şu an buradasınız: Tarsus'ta vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 10:45:13. #1.15#
title