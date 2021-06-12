Tarsus'ta vatandaşlara 15 ton karpuz dağıtıldı

Tarsus Belediyesince vatandaşlara 15 ton karpuz dağıtıldı.

Tarsus Belediyesince vatandaşlara 15 ton karpuz dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hem karpuz üreticisini hem de dar gelirli vatandaşları sevindirecek bir uygulamaya imza attı.

Üreticilerden alınan 15 ton karpuz, ilçenin farklı noktalarındaki halk marketlerden vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt