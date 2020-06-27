Tarsus'ta üzüm üreticilerine ziyaret Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçedeki üzüm üreticilerini ziyaret etti.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçedeki üzüm üreticilerini ziyaret etti.

Avcı, Tarsus Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan ile üzüm üretimi yapılan mahalleleri ziyaret ederek, burada üreticilere bilgi verdi.

Ziyarette yaptığı açıklamada Avcı, üzümün tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesi gerektiğini belirterek, üreticilerin yapılan uyarıları dikkate almasını istedi.

Kaynak: AA